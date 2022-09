L'allenatore del Torino Ivan Juric ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Sassuolo:



"Mi è piaciuto poco. Il ritmo era basso, tecnicamente c'erano tutti i presupposti per far loro male ma non è andata così, abbiamo fatto una brutta partita. Il gol annullato a Lazaro è quello che ci eravamo preparati a fare per tutta la gara. Non siamo stati sufficienti, abbiamo fatto scelte sbagliate e per questo ho inserito altri due attaccanti".



PESO - "Penso che siamo la squadra meno fisica della Serie A, abbiamo perso tanti giocatori con questa specificità. Bisogna fare meglio con i quinti, Vojvoda assente poteva darcela ma non deve essere un problema. Se i ragazzi non sono al 100% si fa fatica".



GOL SUBITI ALLA FINE - "Oggi abbiamo fatto una serie di errori sul fallo laterale, con l'Inter eravamo in sofferenza. Non mi sembra che ci siano cali particolari, non saprei quale soluzione proporre ora come ora".