Nella conferenza stampa al termine di Torino-Cagliari, Ivan Juric ha spiegato quali sono le gerarchie degli attaccanti della sua squadra. "Belotti e Sanabria insieme secondo me non è la soluzione ideale perché sono due numeri 9. Ho quattro attaccanti e sono tutti dei 9" ha dichiarato.



"Zaza non convocato? Nessun problema con lui ma al momento davanti ha altri giocatori nelle gerarchie: Belotti, Sanabria e Pellegri" ha poi aggiunto l'allenatore, spiegando così le gerarchie delle sue punte.