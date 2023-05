Koffi Djidji è uno dei giocatori del Torino che hanno il contratto in scadenza e al momento sembra improbabile che possa rinnovare, anche se il tecnico Ivan Juric proverà a convincerlo.



Djidji è un giocatore che piace molto a Juric e lo vorrebbe nel suo Torino anche per la prossima stagione. La trattativa tra la società granata e il difensore è in corso ma difficilmente si arriverà alla fumata bianca.