Torino, Juric: 'Vogliamo rompere il tabù derby, dobbiamo arrivarci con il cuore'

18 minuti fa



Ivan Juric, allenatore del Torino, è intervenuto a DAZN a pochi minuti dalla sfida con la Juventus, derby della Mole numero 185 e gara valida per il 32° turno di Serie A.



Queste le sue parole: “Non è facile scegliere contro la Juve, cerchiamo di scegliere in funzione delle nostre caratteristiche e dove non arriviamo con il fisico dobbiamo arrivare con il cuore. Spero di rompere questo tabù della non vittoria contro la Juve in questa gara, sarebbe un bel regalo”.