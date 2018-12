C'è una bella storia che emerge dalle cronache che anticipano il derby della Mole in programma sabato sera allo stadio Olimpico di Torino. E' la storia di Francesco, bambino di 14 anni di Caccamo (Palermo), e tifoso della Juventus. Francesco sta lottando contro un tumore e come racconta Il Corriere di Torino, la sua storia è giunta all’orecchio dei tifosi del Toro club Sicilia granata "Antonino Asta", da sempre attivissimo per tutti i tifosi granata dell'isola.



IN CAMPO CON CRISTIANO - E' partita subito la macchina organizzativa che anche grazie al direttore operativo granata Alberto Barile che farà vivere a Francesco uno dei suoi sogni: sbucherà dal sottopassaggio e calcherà il campo di gioco del derby mano nella mano con CR7. Il papà del bambino, Sebastiano, ringrazia commosso: "Ringrazio il Toro club Sicilia granata, che ha anche provveduto alle spese del nostro viaggio. Per Francesco sarà una bellissima esperienza. Oltre la rivalità sportiva, ci si può unire per realizzare il sogno di un ragazzino come lui". Il calcio e i tifosi veri ripartano da qui.