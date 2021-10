Una sfida sentita. ​Torino e Juventus si affrontano alle 18 in cerca di conferme e certezze.La formazione di Juric è reduce dal pari esterno contro il Venezia, i bianconeri arrivano dalla vittoria preziosa contro il Chelsea.(1-2 nell’aprile 2015, con Allegri in panchina), per il resto 22 vittorie e 7 pareggi. Dei 152 precedenti in campionato i bianconeri ne hanno vinto 71, 38 i successi del Torino e 43 i pareggi.(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Mandragora, Brekalo; Sanabria. All. Juric(4-4-1-1): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro, Bernardeschi, McKennie, Locatelli, Rabiot; Kean, Chiesa. All. Allegri​