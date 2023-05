Yann Karamoh nella giornata di ieri ha rinnovato il proprio contratto con il Torino per altri due anni. Ai microfoni di Torino Channel ha espresso tutta la sua soddisfazione per questo obiettivo raggiunto: "Il rinnovo è molto importante per me, per la mia famiglia e per tutti. Voglio dire grazie al mister, al direttore che mi ha chiamato all'ultimo giorno di mercato, ma anche un grazie al presidente e a tutti i miei compagni".



"In cosa sono migliorato? Adesso sono un uomo vero. Parlando di tattica e tecnica devo dire che sono stato aiutato dalla squadra, dopo l'infortunio che avevo avuto nel 2020 avevo perso la fiducia. Ho fatto molto bene negli ultimi quattro mesi, sono contento ma non voglio fermarmi qui, voglio arrivare a un livello superiore".



Poi sulla partita contro l'Inter: "Ci stiamo preparando alla partita con l'Inter con il sorriso, dobbiamo confermare tutto il lavoro fatto quest'anno. E' troppo importante finire il campionato con una vittoria. Avere la carica di tutti i tifosi per me è la cosa più bella, avere lo stadio pieno può aiutare la squadra. Penso che tutti i calciatori giochino per queste partite".