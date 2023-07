Arriva una buona notizia in casa Torino dal fronte infermeria: Yann Karamoh ha smaltito completamente la contusione al ginocchio subita negli scorsi giorni e quest'oggi ha svolto l'intero allenamento insieme ai propri compagni.



Una buona notizia per Ivan Juric, che sta ancora attendendo dal mercato dei rinforzi in entrata proprio sulla trequarti campo.