Yann Karamoh si è raccontato nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Torino Channel e ha parlato del suo rapporto con Ivan Juric: "Juric è un allenatore che vuole aiutare i suoi giocatori, se tu dai il massimo con lui puoi arrivare al cielo. Mi ha dato molti consigli, mi è servivo perché adesso sono un giocare piano maturo rispetto a quello che ero al Parma. Ho capito che c’è un momento per aspettare e uno per andare”



"Se sono pronto al salto di qualità? Si, sono più maturo. Per me la maturità vuol dire capire cosa devo fare dentro le azioni".