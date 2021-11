Marash Kumbulla è un obiettivo per la difesa del Torino ma, molto difficilmente, la società granata proverà a imbastire una trattativa con la Roma nel mercato di gennaio. Anche perché il difensore albanese sta nel frattempo trovando sempre più spazio nella retroguardia di José Mourinho.



Di un possibile arrivo sotto la Mole di Kumbulla se ne parlerà quindi con maggiore convinzione la prossima estate, la partita di questo pomeriggio dell'Olimpico sarà comunque l'occasione per il dt Davide Vagnati per sondare il terreno con i colleghi giallorossi.