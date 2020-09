E' ripartita la trattativa tra il Torino e lo Sporting Lisbona per il passaggio di Lyanco al club portoghese. L'agente del difensore è ora voltato in Portogallo per portare avanti in prima persona l'affare.



Per il cartellino di Lyanco il Torino chiede 15 milioni di euro, lo Sporting Lisbona vorrebbe chiudere a una cifra inferiore ma alla fine si potrebbe arrivare a un'intesa dilazionando il pagamento: la formula con la quale si sta cercando di portare a termine l'affare è infatti quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto a fine stagione per i portoghesi.