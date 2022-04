Dopo il pirotecnico 4-4 di ieri nel recupero contro l'Atalanta, il Torino è tornato quest'oggi ad allenarsi al Filadelfia in vista della partita di domenica contro l'Empoli.



Sono arrivate due buone notizie per il tecnico Ivan Juric: Armando Izzo e Rolando Mandragora sono infatti tornati ad allenarsi con il resto del gruppo e potranno quindi essere a disposizione per la trasferta di domenica al Castellani.