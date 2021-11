Se c'è una certezza riguardo alla formazione del Torino che scenderà in campo contro la Roma questa riguarda Andrea Belotti: il capitano granata sarà il terminale offensivo della squadra.



Ivan Juric ha qualche dubbio in più riguardo ai trequartisti che giocheranno in suo appoggio: se Josip Brekalo sembra essere in vantaggio nel ballottaggio con Marko Pjaca, tra Dennis Praet e Karol Linetty i dubbi verranno sciolti solamente all'ultimo minuto.