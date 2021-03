Eduardo Chiacchio, legale del Torino, parla al Corriere dello Sport, analizzando il momento dei granata: "Quella del Giudice Sportivo era un decisione scontata in questo momento (si è preso del tempo per un supplemento di indagine dopo Lazio-Torino, ndr), il preannuncio di reclamo serviva proprio per bloccare la decisione. Perché altrimenti la sanzione sarebbe stata chiara, chi non si presenta perde 3-0 a tavolino e viene punito con un punto di penalizzazione. Così invece è stata bloccata qualunque decisione e il Giudice Sportivo non può fare altro che attendere il reclamo".



"Nella giornata di venerdì il Torino presenterà il reclamo, poi il Giudice Sportivo stabilirà la data per decidere, ci aspettiamo che un verdetto possa arrivare entro dieci giorni. Vogliamo dimostrare la causa di forza maggiore (l’isolamento domiciliare obbligatorio imposto dall’Asl, ndr) che ha impedito al Torino di non partire per Roma, grazie alla quale contiamo di ottenere che il reclamo venga accolto dal Giudice Sportivo con ordine alla Lega della riprogrammazione della partita. Affrontiamo questa causa con serenità totale, ma anche con la massima attenzione, sappiamo di non poter trascurare nemmeno un dettaglio degli argomenti che riteniamo necessari per arrivare alla sentenza sperata".