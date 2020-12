Con ogni probabilità Nicolas Nkoulou lascerà il Torino nella sessione invernale di calciomercato: il difensore è in scadenza di contratto, piace al Bologna ed è finito ai margini del progetto di Marco Giampaolo.



In casa di cessione di Nkoulou, il suo sostituto non arriverà dal mercato: il Torino lo ha infatti già in casa. Parliamo di Lyanco. Il difensore brasiliano, che finora ha avuto un rendimento altalenante, dovrà dimostrare di poter essere un vero leader della squadra, sia in campo (dove avrà il compito di guidare la linea difensiva a tre), sia negli spogliatoi.