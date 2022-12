Il Torino fa sul serio per Jesus Vazquez. L'esterno sinistro, usato col contagocce da Gattuso al Valencia, è in uscita: secondo Tuttosport c'è una trattativa in corso tra i granata e gli spagnoli. I piemontesi puntano al prestito con diritto di riscatto, gli iberici invece vorrebbero monetizzare subito.