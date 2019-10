Diego Laxalt si sta ritagliando sempre più un ruolo da protagonista nel Torino. Al termine della partita pareggiata per 0-0 contro il Napoli, l'esterno uruguaiano ha parlato anche delle difficoltà che sta vivendo in questo inizio di campionato la sua ex squadra: il Milan.



"Non solo il Milan, tante squadre sono state in difficoltà a inizio stagione. Anche noi abbiamo perso qualche partita che non dovevamo perdere. A inizio campionato è normale che le squadre da cui ci si aspetta un grande inizio di stagione appena perdono ci sono momenti brutti, ma sicuramente cambieranno le cose" ha dichiarato Laxalt.