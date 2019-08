Simone Verdi e il Torino sono sempre più vicini: con l'arrivo di Hirving Lozano al Napoli, dovrebbe sbloccarsi anche la trattativa per l'esterno d'attacco partenopeo tanto corteggiato dai granata.



Se l'affare Verdi dovesse effettivamente andare in porto, il Torino abbandonerebbe definitivamente la pista che porta a Rodrigo De Paul: la trattativa per l'attaccante dell'Udinese in realtà non è mai decollato, ma l'argentino è sempre stato considerato un'alternativa proprio di Verdi.