Fra poco più di un mese Kevin Bonifazi si troverà con ogni probabilità di fronte a una scelta: restare al Torino o trasferirsi in prestito ad un'altra squadra per giocare con maggiore continuità. Questo a meno che nelle prossime settimane non riesca a scalare qualche posizione nelle gerarchie di Walter Mazzarri.



Le possibilità per farlo Bonifazi le ha: l'infortunio di Lyanco, lo stato di forma non eccezionale di Djidji e le prestazioni altalenanti di Bremer potrebbero infatti indurre Mazzarri a dare nuove chance all'ex Primavera, che potrebbe così finalmente ritagliarsi un posto di rilievo in squadra.