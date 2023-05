Dopo aver scontato il turno di squalifica contro il Monza, Wilfried Singo è di nuovo a disposizione di Ivan Juric. Il terzino ivoriano sarà ovviamente tra i convocati per la partita di domenica contro il Verona ma l'intenzione dell'allenatore è quella di schierarlo titolare sulla fascia destra.



Singo è un giocatore importante per il Torino e, con Valentino Lazaro non ancora al top della forma, l'intenzione di Juric sembra essere quella di puntare proprio sul suo numero 17.