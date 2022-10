L'allenatore del Torino, Ivan Juric non ha terminato in panchina la gara vinta contro il Milan. Dopo il gol del 2-1 segnato da Messias e palesemente irregolare, il tecnico granata ha rivisto l'azione nel suo tablet e poi è scattato verso l'arbitro protestando con veemenza.



L'arbitro Abisso non è infatti neanche andato al monitor per controllare la validità del gol rossonero e Juric ha inveito contro di lui con queste frasi captate dai microfoni a bordo campo: "Ma vergognatevi, pezzi di m....".