Ivan Juric non cambierà il suo credo calcistico per la partita del suo Torino contro il Cagliari e confermerà il consueto 3-4-2-1. Tra i pali sarà confermato Vanja Milinkovic-Savic: nonostante gli errori delle ultime giornate l'allenatore granata ha confermato la fiducia in lui.



Al centro della linea difensiva a tre ci sarà Gleison Bremer, uno dei migliori giocatori del Torino in questa stagione. Ai suoi lati confermati Koffi Djidji e Ricardo Rodriguez.