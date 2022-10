Ivan Juric non rinuncia al suo consuetò 3-4-2-1 che è pronto a rischierare anche nella partita di questa sera del suo Torino contro il Milan. Per quanto riguarda la difesa, davanti a conservatissimo Vanja Milinkovic-Savic troveremo ancora una volta Perr Schuurs.



Il difensore olandese ha finora giocato ottime partite e sarà confermato al centro della difesa, ai suoi lati dovrebbero agire Koffi Djidji e Ricardo Rodriguez, che sono rispettivamente in vantaggio nei ballottaggi con David Zima e Alessandro Buongiorno.