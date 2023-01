Una cena per rilanciare. E andare a segno. Il momento di svolta nella trattativa tra Verona e Torino per Ilic è stata una cena di qualche giorno fa, terminata intorno alle 2 di notte, durante la quale il presidente Cairo stava preparando una proposta per pareggiare l'offerta del Marsiglia. I protagonisti della trattativa si sono lasciati senza un accordo perché il rilancio non c'era ancora stato, ma nel pomeriggio del giorno successivo il Torino mette sul piatto la stessa cifra dell'OM: 15 milioni più bonus. Stretta di mano, affare fatto.



LA VOLONTA' DI ILIC - Per la felicità del giocatore, che è sempre voluto rimanere in Italia. Anche quando Verona e Marsiglia avevano trovato l'accordo per il trasferimento, il Toro è riuscito a rimanere sempre in corsa grazie alla preferenza del giocatore. E alla fine ha vinto la corsa per il classe 2001 che Juric aveva lanciato a Verona.