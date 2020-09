Gleison Bremer è uno dei pochi giocatori del Torino che lo scorso anno ha avuto un rendimento più che sufficiente: non a caso ha scalato le gerarchie guadagnandosi spesso una maglia da titolare in difesa. Il brasiliano sarebbe ora finito nel mirino dell'Everton.



Urbano Cairo non ha però alcuna intenzione di cedere il difensore e ha già fatto sapere che Bremer non è in vendita. Il centrale brasiliano ha immediatamente conquistato anche la fiducia di Marco Giampaolo, che non vuole privarsi di lui.