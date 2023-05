Sono solamente due (e non tre) i calciatori del Torino convocati nella nazionale della Serbia per le prossime partite di Nations League. Ci sono il portiere Vanja Milinkovic-Savic e il centrocampista Ivan Ilic ma non è stato convocato Nemanja Radonjic, ancora alle prese con un infortunio.



PORTIERI: V. Milinkovic-Savic, Rajkovic, Petrovic, Svilar.

DIFENSORI: Pavlovic, Babic, Gudelj, Masovic, Milenkovic, Erakovic.

CENTROCAMPISTI: Kostic, Mladenovic, Gacinovic, Lazovic, Zivkovic, Grujic, Ilic, Racic, Lukic, Maksimovic, S. Milinkovic-Savic, Djuricic, Samardzic, Tadic, Cumic.

ATTACCANTI: Jovic, Vlahovic, Jovanovic, Joveljic.