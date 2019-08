Nelle ultime ore il nome di Jeremie Boga è stato sempre più accostato al Torino, la trattativa con il Sassuolo è però ora in stand-by. Il numero 7 neroverdi, infatti, pur piacendo ai dirigenti granata è considerato un'alternativa a Simone Verdi, il vero obiettivo numero uno dei granata per rinforzare la retroguardia.



Se il Torino non dovesse giungere a un accordo con il Napoli per Verdi, allora la società granata cercherà un accordo con il Sassuolo per Boga, ma per il momento la trattativa resta in stand-by.