La fumata bianca riguardo alla trattativa tra il Torino e il Lorient per Armand Laurienté non c'è ancora ma le possibilità che possa arrivare sono in aumento. La società granata ha alzato l'offerta al club francese e ha già trovato un accordo con il giocatore che si trasferirebbe volentieri in Italia.



Il pericolo più grande è rappresentato dalla concorrenza del Sassuolo, altra squadra interessata al trequartista francese ma il Torino è al momento avanti nella trattativa.