Torino-Lazio è una gara valevole come recupero della 21esima giornata di campionato in Serie A. Arbitra La Penna, assistito da Scatragli e Bahri con Prontera quarto uomo, Aureliano e Sozza al Var. Non ci sono squalificati e l'unico diffidato è Luca Pellegrini (in panchina), che in caso di cartellino salterà il posticipo di lunedì sera sul campo della Fiorentina (ore 20:45). Sempre lunedì il Torino fa visita alla Roma (ore 18:30).



Calciomercato.com analizza tutti i principali episodi da moviola in tempo reale.



65' - Gila viene ammonito per una brutta entrata in scivolata su Duvan Zapata, che ha bisogno dell'intervento in campo del personale medico.



27' - Ammonito Linetty per un'entrata in ritardo su Cataldi a centrocampo.