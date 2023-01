Il Torino ha da poco comunicato le condizioni di Koffi Djidji, sottopostosi ad un intervento per la riduzione della frattura alle ossa nasali rimediata nella sfida contro la Fiorentina. Per quanto riguarda gli altri acciaccati, si segnala il rientro in gruppo di Ola Aina, mentre Pietro Pellegri e Peer Schuurs si sono dedicati ad un lavoro differenziato. Sasa Lukic, infine, ha proseguito il percorso di recupero.



Questo il comunicato del club granata:



"Allenamento tecnico alternato con la parte atletica per i granata, che in mattinata al Filadelfia hanno ripreso la preparazione in vista della trasferta di sabato prossimo ad Empoli. Aina è tornato in gruppo. Lavoro differenziato per Pellegri e Schuurs, mentre Lukic ha proseguito con il programma di recupero.

Djidji è stato sottoposto ad un intervento di riduzione della frattura delle ossa nasali rimediata sabato sera dopo uno scontro di gioco nella partita contro la Fiorentina. L’operazione è stata eseguita dal Professor Libero Tubino e dalla sua equipe, presso l’ospedale civile di Chivasso, alla presenza dello staff medico del Torino."