VANJA 5,5 - Qualche imprecisione di troppo sui rinvii ma sempre molto attento e sicuro quando chiamato in causa. Guarda e prega sul siluro di Mandragora che si stampa sul palo. Male sulla craniata di Jovic sull'1 a 0. Errore decisivo. Forse poteva fare di più anche sul gol di Ikoné.



SCHUURS 6 - Fa tremare subito la Fiesole con un colpo di testa che si spegne di poco a lato. Kouamé da quella parte gli crea qualche problema ma tutto sommato non sfigura.



BUONGIORNO 6,5 - Contiene con personalità Jovic per tutto il primo tempo, in cui è costretto agli straordinari, e oltre. SI conferma un centrale di sicuro affidamento.



RODRIGUEZ 5 - Da quella parte la Fiorentina è meno pericolosa anche grazie al suo ottimo lavoro in copertura. Ma si fa colpevolmente sovrastare da Jovic in occasione del vantaggio Viola. Malissimo sul raddoppio Viola.



SINGO 5,5 - Terzic e Kouamé sono clienti piuttosto scomodi ma, di riffa o di raffa, riesce a tener botta grazie anche all'aiuto prezioso di Schuurs. Troppo timido però in fase propositiva. Dal 62' Aina 6 - Apporto insufficiente quando ce n'era più bisogno



RICCI 6 - Pronti via e sfodera una bella volée su cui Terracciano dice di no. Resta imbottigliato nelle trame gigliate, ma ha il merito di provarci.

Primo tempo di sofferenza in mezzo alla qualità dei mediani Viola. Fatica per un'ora prima di uscireProva a mettere qualità senza riuscirciHa il compito di contenere il più possibile Nico Gonzalez. Lavoro che gli riesce piuttosto bene senza però replicare l'ottima prestazione del Franchi di qualche giorno fa. Esce quando serve più qualitàUn fantasma. Mai servito, pochissimo movimento. All' 85' prova a replicare il gol che valse i 3 punti sempre contro i Viola, ma gli va male. SeratacciaIl primo squillo arriva al 55' dopo un primo tempo da non pervenuto. Si sbatte maggiormente rispetto al suo dirimpettaio, ma la retroguardia Viola lo tiene a bada senza particolari problemi.Partita difficilissima perché di palloni dalle sue parti ne passano davvero pochi. Fa quel che può andando alla conclusione quando possibile. Costretto spesso a prendersi il pallone fino a metà campo.Tenta di replicare la partita vista al Franchi di pochi giorni fa restando chiuso e provando a far male in contropiede. Ad uscire vittorioso, però, è il suo collega. Il Toro è troppo timido davanti e i cambi non portano i frutti sperati.