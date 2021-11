: Evita il 2-0 di Abraham con un colpo di reni impressionante. Sul gol dell’inglese, invece, poteva davvero poco. Per il resto benedice gli errori di misura dei giallorossi. Il suo lo porta a casa e nel finale prova pure a segnare.Difficoltà evidenti dalla sua parte che portano Juric al cambio preventivo. (1’st Zima 6: migliora la situazione)Comanda a testa alta come al solito ma la Roma non regala punti di riferimento e sulle ripartenze è costretto a capitolare anche lui.: Personalità da vendere anche quando prova a fare male davanti, ma cade nel tranello di El Shaarawy e si lascia beffare su un rigore che viene tolto dopo un check infinito. (32’st Baselli sv): Sulla corsa lo battono in pochi in serie A, ma è pure furbo nel provare ad accorciare le giocate di El Shaarawy e Zaniolo. Tentativi che lo espongono però pure a pericolose infilate. Resta un pericolo costante.A tutto campo come al solito ma rischia di dimenticarsi dove ha parcheggiato l’auto.Sfrutta gli spazi squarciati nell’area romanista ma li sfrutta male e dopo una prima mezz’ora di valore soffre le incursioni centrali e si becca pure un giallo.: Spinge poco e copre non sempre bene. Partita sottotono. (32’st Zaza sv): Sente sempre l’odore dell’occasione e ci prova due volte senza successo risultando il più pericoloso dei suoi. Ripresa con meno brillantina. (32’st Pjaca 6: prova ad alzare il livello di pericolo)Ha i piedi di seta e lo dimostra soprattutto sui calci piazzati e nei rari tentativi in cui prova a fare male. Con maggiore coraggio magari….: Sbuffa e lotta contro tutta la difesa romanista. Ha davvero poche occasioni per alzare la cresta e nel finale si arrende per un problema muscolare. (34’st Sanabria sv: ex senza veleno)Juric 6: Il suo Toro sta bene in campo e a tratti è anche padrone del campo. Manca però imprevedibilità nei momenti chiave. Esce comunque tra i complimenti.