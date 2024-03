Torino, le pagelle di CM: Buongiorno torna alla grande, Ricci ingenuo

Andrea Piva

Torino-Fiorentina 0-0



Milinkovi-Savic 7: viene accolto dai fischi dei tifosi dopo gli errori commessi nelle ultime partite. Contro la Fiorentina riesce però a rifarsi e, nel secondo tempo, è autore di una grande parata su un colpo di testa di Bonaventura.



Djidji 6,5: bravo nel tenere a bada Sottil e a non farsi praticamente mai superare dall’esterno d’attacco avversario. Buona la sua prestazione



Buongiorno 7: torna dopo oltre un mese dall’infortuno alla spalla ma sembra che non si sia mai fermato. Bravo nel tenere a bada Belotti, offre la solita solidissima prestazione in fase difensiva. E’ uno dei migliori nel Torino.



Masina: 6 Nico Gonzalez gli crea più di un grattacapo. Il difensore prova a far valere la propria esperienza per cercare di contenerlo al meglio.



Bellanova 6,5: quando parte in velocità sulla fascia destra riesce sempre a creare qualcosa di pericoloso, che sia un cross per i compagni o una conclusone. Anche questa sera è uno dei migliori nel Torino.



Linetty 6: dà sostanza al centrocampo del Torino e recupera numerosi palloni. L’unica pecca della sua serata è rappresentata dalle punizioni che si trova a dover battere dalla corsia di destra che non sono mai insidiose. Partita comunque buona del polacco.



(Dal 41’ s.t. Sazonov: sv)



Ilic: sv



(Dal 9’ p.t. Ricci 5: entra per sostituire l’infortunato Ilic ma la sua partita non dura neanche fino all’intervallo. Si lascia andare a proteste troppo veementi dopo un fallo subito e l’arbitro entrare il secondo giallo. Troppo Ingenuo nell’occasione)



Rodriguez 6: Juric lo avanza nel ruolo di esterno di centrocampo vista l’indisponibilità di Vojoda e gli acciacchi degli ultimi giorni di Lazaro. Svolge bene il proprio compito senza però particolari squilli in fase offensiva.



Vlasic 6: partita di sacrificio per il trequartista serbo, che nel primo tempo era riuscito comunque a ilimunare il gioco del Torino e aveva anche impegnato Terracciano.



Sanabria 5: continua il momento no del paraguaiano. Nel primo tempo ha un paio di buone occasioni per sbloccare il risultato ma le spreca malamente. Tanti anche gli errori quando è chiamato a gestire il pallone.



Zapata 6,5: fa discutere il gol che l’arbitro Marchetti gli annulla nel primo tempo. Il colombiano è autore comunque di una buona partita, aiuta la squadra in fase difensiva e in attacco è sempre pericoloso.



All. Juric 6: il suo Torino, pur giocando in dieci contro undici per più di un tempo, riesce a reggere contro la Fiorentina e può recriminare per alcune decisioni arbitrali. Nel finale si lascia andare alla rabbia e viene espulso.