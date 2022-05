Berisha 6,5: parate soprattutto nel primo tempo che tengono alta la concentrazione dei suoi.



Izzo 6: esce per infortunio dopo una gara abbastanza ordinata.

(dal 15' s.t. Djidji 6: buon impatto sulla gara senza strafare.)



Zima 6,5: una partita giocata ad alto ritmo. Bene la fase di ripartenza e attento nelle chiusure.



Rodriguez 6,5: buon apporto alla doppia fase di gioco.



Aina 6,5: si fa vedere in fase offensiva con continuità. Buone scelte di gioco.



Lukic 6: meglio sicuramente nel primo tempo, mentre nella ripresa si fa soffiare il pallone troppo facilmente.



Ricci 5,5: giocate troppo elementari e spesso fuori tempo.

(dal 10' s.t. Pobega 6,5: entra in campo in una fase importante della partita. Ordinato e preciso nelle giocate. Buona fase d'interdizione.)



Vojvoda 7,5: lotta su tutti i palloni, assist del gol ed è costretto ad uscire per infortunio. Gara da incorniciare.

(dal 10' s.t. Ansaldi 6: controllo della posizione e buona fase d'interdizione.)



Praet 6: qualche imprecisione soprattutto negli ultimi metri prima dell'area di rigore avversaria.



Brekalo 7,5: gol della vittoria che spacca subito la partita poi tanta voglia di combattere.



Belotti 6: gioca molto di sponda senza però rendersi particolarmente pericoloso.

(dal 32' s.t. Pellegri: s.v.)





All. Juric 6,5: Torino che va subito in vantaggio e tiene alta la concentrazione. Cambi giusti al momento giusto