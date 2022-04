Berisha è fermato per la febbre e così oggi tocca nuovamente al portiere serbo difendere la porta granata. Un compito che porta a termine senza particolari problemi grazie anche alla buona prestazione dei compagni che, di fatto, non concedono occasioni agli avversari fatta eccezione per il rigore al 96’ trasformato da Manaj.mai in difficoltà contro gli avversari in fase difensiva. Il difensore ceco quest’oggi si fa però notare anche in fase offensiva per un paio di buoni spunti e nel primo tempo riesce anche a presentarsi di fronte a Provedel.: ennesima buona prestazione da parte del numero 3 granata che riesce di fatto ad annullare Manaj che per 75 minuti non vede la palla. Lascia il campo a un quarto d’ora dalla fine per un colpo ricevuto che non dovrebbe comunque essere grave.(Dal 30’ s.t.: commette il fallo che nel recupero consento allo Spezia di accorciare le distanze).: solo 45 minuti per il difensore svizzero la cui prestazione è stata comunque buona e senza sbavature. Tiene bene a bada Agudelo senza farsi superare nemmeno una volta dall’avversario.(Dall’1’ s.t.entra bene in partita).spinge con costanza sulla fascia destra come non lo si vedeva fare da diverso tempo. Va anche in un paio di occasione vieni al gol con le sue conclusioni che si spengono però sull’esterno della rete.(Dal 40’ s.t.).: con Belotti infortunato e Mandragora in panchina è lui a incaricarsi della battuta del calcio di rigore che, in apertura, trasforma spiazzando Provedel. L’azione del penalty nasce tra l’altro da una delle sue tante belle imbucate per i compagni. Nel secondo tempo concede il bis raccogliendo una palla respinta dalla difesa avversaria e calciandola in rete. A centrocampo è fondamentale.: fa girare molto bene la palla in mezzo al campo e, ogni volta che vede lo spazio di fronte a sé lo attacca con i tempi giusti. Buono anche il suo contributo in fase difensiva dove è autore di alcuni buoni recuperi.: macina chilometri su chilometri facendo su e giù per la fascia sinistra e riesce anche a mettere nell’area di rigore avversaria alcuni traversoni interessanti.prima da titolare con la maglia del Torino per il giovane attaccante arrivato a gennaio dalla Spal. Il numero 23 granata offre una prestazione convincente e con il suo dinamismo crea diversi grattacapi alla difesa avversaria. Provedel è bravo in un paio di occasioni a negargli la gioia del gol.(Dal 16’ s.t.si rivede in campo dopo oltre due mesi e fa vedere grande voglia di tornare a essere protagonista in campo).arrivava da un periodo complicato in cui non sempre era riuscito a sfruttare le occasioni avute. Quest’oggi invece Pjaca è stato autore di una buona prestazione e spesso è anche riuscito a saltare l’avversario con i suoi dribbling. La prestazione sarebbe potuta essere anche migliorare se nel primo tempo avesse sfruttato una buona occasione da gol avuta.(Dal 16’ s.t.: è autore di qualche buono spunto).ha il merito di procurarsi il calcio di rigore che permette al Torino di sbloccare il risultato dopo pochi minuti. Peccato per l’occasione non sfruttata nel secondo tempo quando il parziale era ancora di 1-0.contro le squadre di bassa classifica il Torino quest’anno aveva spesso faticato oltre il dovuto. Quest’oggi invece vince e convince, dominando lo Spezia dal primo all’ultimo minuto. Si rivela indovinata anche la scelta di puntare sulla coppia Seck-Pjaca alle spalle della punta.