Sassuolo-Torino 1-1







Milinkovic 5,5: deviando debolmente il tiro di Berardi, la appoggia giusto per il tap-in di Pinamonti.



Gravillon 6,5: l’unica volta che perde il duello con Laurienté, il Var annulla la rete del francese per fuorigioco.



(85’ Djidji sv)



Schuurs 6,5: grande salvataggio su Henrique nel primo tempo, si mette in tasca Pinamonti prima e Defrel poi.



Buongiorno 6,5: Juric gli affida Berardi, a turno con Rodriguez. A lui non scappa quasi mai.



Singo 5: distratto in occasione del gol subito dal Torino, in avanti fa solo arrabbiare Juric, che lo cambia dopo l’ennesima pallaccia.



(54’ Lazaro 6,5: preciso a confezionare il cross per la testa di Sanabria)



Ricci 6,5: vispo e propositivo, fa geometrie e inserimenti. Tuttocampista.



Linetty 6: bel duello con Frattesi, nessuno dei due la spunta però.



Rodriguez 6: fatica a contenere Berardi quando viene puntato, così come Bajrami. Meglio quando arriva sul fondo e la mette.



(85’ Vojvoda sv)



Vlasic 5,5: il più spento del trio offensivo di Juric.



Radonjic 7: una traversa, un gol annullato e tante giocate di livello. Semina il panico sulla fascia sinistra.



(81’ Miranchuk sv)



Sanabria 7: tenta subito la rovesciata spettacolare, poi ci riprova di testa e sfiora il palo, alla fine la butta dentro con una pregevole girata, sempre di testa. Sempre pericoloso.



(85’ Pellegri sv)





All. Juric 6,5: per il gioco espresso, raccoglie troppo poco a Reggio Emilia, rischiando addirittura la beffa.