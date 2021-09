: operato pochissimo dà sicurezza al suo reparto. Al 14’ della ripresa infiamma una partita che era meglio che non infiammava. Paragona nel finale che regala il pareggio alla sua squadra.: si fa ammonire con un fallo intelligente a venti minuti dal termine su un Okereke che si stava involando. Meno intelligente la seconda ammonizione: si perde Okereke e si fa buttare fuori con rigore, pareggio e partita compromessa: é lui il comandante della difesa e dà la sensazione di non soffrire l’attacco di casa. E’ vero anche che Zanetti non dà punti di riferimento quindi non c’é un giocatore da marcare. Quando deve marcare Johnsen se lo perde grazie alla grande giocata di tacco del biondo veneziano che manda in porta Okereke.: a metà tra centrale di difesa e esterno col suo ottimo piede lancia abbastanza bene i compagni più avanzati. Soffre la velocità di Okereke soprattutto all’inizio del match.: ventenne dal sicuro avvenire. Spinge, corre, lotta e abbina anche ottima qualità. La sua giocata sul gol é qualcosa di straordinario. Ha uno scatto incredibile. Il coro dei suoi tifosi alla sua uscita dimostra quanto i torinesi credano in lui. (Dal 26’st: sostituisce bene Singo): non si vede per tutto il primo tempo. Da parte sua ci si aspetta sempre qualcosa in più. Assente ingiustificato per 45 minuti.: porta muscoli uniti ad una discreta qualità in mezzo al campo. Si fa ammonire a fine primo tempo e ne è condizionato per tutta la partita. Dal (26’st: ha l’occasione di regalare i tre punti ai suoi ma spara sul portiere avversario.): si nota la sua bravura in entrambe le fasi anche grazie al saper giocare con entrambi i piedi.: lotta sull’out destro ma con poca qualità (dal 11st: si vede pochissimo)alla mezz’ora ha due occasioni che non sfrutta. Se lo perdono spesso i centrali veneziani ma non é abbastanza cinico. Annullato dai centrali avversari.: non si vede ma quando si vede segna. Decisivo. (Dal 35’st: é lui l’anima di questo Toro. Si é immerso nella realtà granata dopo le critiche iniziali. Dopo un primo tempo di gestione, nella ripresa sale in cattedra la sua squadra. Partita rovinata da Djidji e dalla grande giocata dell’asse Johnsen-Okereke che regala il meritato pareggio ai padroni di casa su rigore. Ora sotto col derby della Mole.