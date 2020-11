: ancora una volta il Torino paga a caro prezzo un errore del suo portiere, che per la terza partita consecutiva appare irriconoscibile. Sul 2-2 si fa beffare sul suo palo dalla punizione di Milinkovic-Savic, anche sul 4-3 di Caicedo poteva fare molto di più.appare spesso in difficoltà sulla fascia destra sia quando è Fares a puntarlo, sia quando Milinkovic-Savic si allarga e lo fronteggia. Anche con la palla tra i piedi appare in diverse circostanze troppo macchinoso.(dal 25’ s.t.entra bene sulla fascia destra e spinge anche molto in avanti.)buona partita del numero 3 granata che trova anche la sua prima rete stagionale in tuffo di testa. E’ bravo nel contenere gli attaccanti della Lazio quando orbitano nella sua zona di campo.: altra buona prestazione da parte di Lyanco, che viene preferito a Nkoulou nella formazione titolare del Torino. Il centrale mostra sicurezza ed è bravo nel risolvere anche situazioni complicate.: a inizio partita si fa beffare in diverse occasione da Patric che riesce a sfuggirgli via con troppa facilità. Con il passare dei minuti prende le misure allo spagnolo ma la sua prestazione non è comunque sufficiente.inizia bene la partita ed è autore di un buon primo tempo. Cala però vistosamente nella ripresa quando di fatto sparisce dal gioco. Il voto finale è una media tra il 6 della prima frazione e il 5 della seconda.: con Nkoulou commette il pasticcio nell’area di rigore granata che porta al 3-4 di Caicedo, anche se le responsabilità sono molto più del compagno di squadra. In mezzo al campo commette qualche fallo di troppo.è autore di alcuni buoni spunti in mezzo al campo e nel primo tempo ha anche un’occasione per scrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori ma Reina è bava a opporsi.: è il migliore del Torino. E’ autore di diversi spunti interessanti e nel finale di partita fa letteralmente impazzire Hoedt: primo fa ammonire l’olandese, poi gli ruba il pallone in area e realizza il momentaneo 3-2 dopo aver dribblato anche Reina.: il gol che si divora sul 2-2, quando non riesce a spingere un pallone piuttosto semplice in fondo alla rete e colpisce il palo è un errore troppo grave. Fino a quel momento la sua prestazione non era comunque stata del tutto convincente.(dal 25’ s.t.provoca il rigore che Immobile trasforma nel gol del 3-3 e poi sbaglia anche nell’occasione che porta al 4-3 di Caicedo)non era al meglio della condizione ma sfodera comunque un’ottima prestazione arricchita anche da gol su rigore del momentaneo 2-1. Rigore che per altro lui stesso si procura. Nella ripresa è però costretto a lasciare il campo per infortunio.(Dal 31’ s.t.: ancora una volta nella ripresa decide di stravolgere la squadra e abbandonare il suo classico 4-3-1-2 per passare a un po’ più conservativo 5-3-1-1. Ancora una volta, come a Sassuolo, con questo sistema di gioca il Torino sfiora la vittoria salvo poi suicidarsi nel recupero. Il tecnico ha ancora tanto da lavorare.