Torino, le pagelle di Cm: Zapata e Bellanova imprendibili. Che ingresso di Sazonov !

Antonio Cinus

Cagliari-Torino 1-2



Milinkovic 6,5: blocca tutto quello che c'è da bloccar. Un vero gigante.



Tameze 6: attento, mai fuori posizione.



Buongiorno 7: blocca qualsiasi incursione capiti dalle sue parti. Si presenta spesso e volentieri in fase offensiva.



Rodriguez 6,5: partita di qualità ed esperienza



Bellanova 7: l'ex di turno si presenta in versione Trenitalia. Imprendibile.



(dal 42' s.t Vojvoda s.v)



Ricci 7: slalom di qualità per il gol del raddoppio ospite. Peccato si faccia male nella ripresa.



(dal 17' s.t Gineitis 6: si rende pericoloso con una bella punizione dal limite).



Linetty 6,5: fondamentale quando si immola con il corpo su un tiro di Pavoletti.



Lazaro 6,5: le sue discese mettono spesso in difficoltà i padroni di casa.



(dal 33' s.t Sazonov 7: nei minuti di recupero è lui che salva il risultato in due occasioni).



Vlasic 6,5: i suoi movimenti tra le linee aprono gli spazi per i compagni.



Sanabria 6: poche occasioni per lui che si mette ottimamente a disposizione del reparto.



Zapata 7,5: una veria furia. Corre, dribbla, non perde mai la palla e apre le marcature.



(dal 42' s.t Pellegri s.v)



All. Juric 7: non teme l'avversario ed attacca dal primo minuto di gioco. Mossa vincente.