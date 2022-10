Sarà Pietro Pellegri il terminale offensivo del Torino nel consueto 3-4-2-1 questa sera contro il Milan. Per il centravanti questa non sarà una partita come le altre, considerato che proprio un anno fa, esattamente di questi tempi, vestiva la maglia rossonera.



Alle spalle di Pietro Pellegri agirà la coppia composta da Aleksej Miranchuk e Nikola Vlasic, con Nemanja Radonjic pronto a entrare in campo a partita in corso.