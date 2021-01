Torino e Genoa al lavoro. Davide Nicola, allenatore dei granata, vuole Lerager, il preferito per il centrocampo: trattativa in corso e chiusura non così lontana. Il Toro è al lavoro anche per l'attaccante, con Bonazzoli a un passo dal Crotone: discorsi avviati col Betis Siviglia per Sanabria, ma la richiesta di 8 milioni frena l'entusiasmo. Per questo motivo Vagnati valuta l'alternativa: Davide Diaw del Pordenone, autore di 10 gol in B, per il quale la dirigenza piemontese ha preso contatto con quella dei Ramarri (foto ufficio stampa Pordenone).