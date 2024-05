Ha fatto molto discutere, in questi giorno, il video degli insulti rivolti da alcuni calciatori dal Torino ai tifosi a Superga. Un video pubblicato inizialmente dal portiere Luca Gemello sul proprio profilo Instagram, poi rimosso ma non abbastanza velocemente, tanto che alcuni tifosi lo avevano salvato e diffuso.



LE SCUSE - Oggi i calciatori del Torino sono tornati sulla vicenda scrivendo una lettera aperta ai tifosi in cui si sono scusati per quanto accaduto: “Ciò che è successo sabato scorso ha lasciato in tutti noi un profondo dispiacere. Vogliamo far sentire la nostra voce per chiedere umilmente scusa a tutti, consapevoli della gravità di quanto è accaduto. Ci sentiamo tutti responsabili, non ci sono buoni e cattivi. Ne abbiamo parlato al nostro interno e abbiamo preso i provvedimenti del caso, e altrettanto ha fatto la Società, subito intervenuta. Ora massima concentrazione per le prossime tre partite: noi ci crediamo ancora, Sempre Forza Toro!”.