In questa sessione di mercato Karol Linetty è stato uno dei giocatori che è il Torino ha messo nella lista dei cedibili: per il centrocampista polacco non è però arrivata nessuna offerta allettante e così è rimasto. A poche ora dalla chiusura della sessione estiva di mercato, sembra ora improbabile che Linetty possa essere ceduto.



Il centrocampista con ogni probabilità rimarrà al Torino fino al termine della stagione e Davide Vagnati cercherà anche di raggiungere un accordo per il rinnovo del contratto.