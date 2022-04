L'esperienza al Torino di Karol Linetty è quasi giunta al termine. Voluto fortemente da Marco Giampaolo nell'estate del 2020, il centrocampista polacco non ha mai convinto e dopo l'esonero del tecnico abruzzese ha trovato poco spazio sia con Davide Nicola sia quest'anno con Ivan Juric.



Negli ultimi mesi Linetty è quasi del tutto sparito dai radar e non ha più visto il campo: inevitabile la sua cessione a fine stagione. Il giocatore vorrebbe tornare alla Sampdoria ma per poter riaprire la trattativa sarà necessario che la formazione blucerchiata riesca a conquistare la salvezza.