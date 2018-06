Le possibilità che Manuel Locatelli nella prossima stagione indossi la maglia del Torino sono sempre di meno. La società granata, infatti, per rinforzare il centrocampo della squadra allenata da Walter Mazzarri sta ora puntando ad altri giocatori e la pista per il regista del Milan si sta raffreddando.



Nonostante non sia l'obiettivo numero uno per il centrocampo, Locatelli continua comunque a essere seguito con attenzione dal Torino che, nel caso non riuscisse ad acquistare gli altri obiettivi di mercato, potrebbe tornare a trattare il calciatore di proprietà del Milan.