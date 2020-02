In maniera cautelativa, considerato il pericolo di diffusione del Coronavirus, la conferenza stampa prepartita di Moreno Longo oggi non c'è stato. Il tecnico ha però parlato della partita contro il Napoli ai microfoni di Torino Channel. "Il rinvio di Torino-Parma? Noi eravamo pronti ad affrontarli ma l'abbiamo presa come una dinamica a cui non potevamo opporci, dobbiamo preoccuparci delle cose che possiamo decidere, di questo ne abbiamo preso atto e abbiamo ricominciato già dal pomeriggio a lavorare. Al Napoli arriviamo con una settimana di lavoro in più, stiamo migliorando la condizione generale della squadra, degli infortunati, mi riferisco a Zaza, a Baselli, anche ad Ansaldi nonostante abbia già giocato".



"Ho visto un Napoli in salute che ha superato il momento di crisi. Ho rivisto una squadra umile che prestava con ogni singolo giocatore la massima attenzione ai dettagli, sta iniziando a rispecchiare il proprio allenatore. Di conseguenza, ci aspettiamo un Napoli voglioso di far bene ma nessuno in questo momento avrà più voglia di noi di andare a fare punti al San Paolo”.