Sasa Lukic è uno dei giocatori che potrebbero lasciare il Torino nel corso della sessione invernale di calciomercato, in attesa di capire cosa ne sarà del futuro del centrocampista serbo, giovedì 4 gennaio, alla ripresa del campionato contro il Verona, il numero 10 sarà regolarmente in campo.



Ivan Juric non vuole privarsi di Lukic e fino a quando lo avrà a disposizione continuerà a farlo giocare, anche se il suo futuro potrebbe essere lontano dal Torino.