Nelle ultime due partite, contro Spezia e Atalanta, sono stati fischiati al Torino tre rigori a favore (prima della partita contro i liguri ne era stato fischiato solamente uno): tutti sono stati battuti e trasformati da Sasa Lukic.



Il centrocampista serbo si è rivelato un rigorista perfetto ma in futuro potrebbe non essere più a lui a calciare i tiri dal dischetto. Il primo rigorista del Torino resta Andrea Belotti, il secondo Rolando Mandragora, Sasa Lukic è solamente il terzo nella gerarchia: il caso ha voluto che nelle ultime due gare non fossero però presenti in campo né Belotti, né Mandragora.