Nei prossimi giorni Lyanco tornerà a completa disposizione di Walter Mazzarri: l'infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box nelle ultime settimane è quasi alle spalle e il centrale si appresta a rientrare in gruppo. Nel frattempo al difensore del Torino è arrivata la chiamata da parte della nazionale olimpica del Brasile.



Lyanco è stato infatti convocati per le amichevole contro Colombia e Cile che il Brasile giocherà a settembre: un chiaro segnale di come il difensore sia vicino al pieno recupero dall'infortunio.