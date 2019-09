Dopo la vittoria in rimonta col Milan, così Walter Mazzarri ha parlato a Sky Sport della prova dei suoi: “Il primo tempo siamo stati così, ci capita ogni tanto in casa, forse i ragazzi sentono la responsabilità per le aspettative. Eravamo annichiliti, la palla non girava, lenti, macchinosi, come col Lecce. Siamo rimasti in partita, poi tra primo e secondo tempo non dico cos’ho detto ai ragazzi, preferisco lo facciano loro. Ho dovuto cambiare modulo, ci siamo messi a 4, volevamo aggredire il Milan. I ragazzi sono rientrati in campo in modo diverso, nel secondo tempo si è fatta una grande partita. 4° posto? Non si guarda mai la classifica. L’anno scorso abbiamo fatto un girone di ritorno incredibile, continuiamo così, il campionato è come il giro d’Italia, è un percorso a tappe. Vincendo tante tappe poi si tirano le somme. Zaza e Belotti? Nel primo tempo eravamo poco affinati, poi quando giocano bene va bene, si cercano anche troppo a volte. Sul 3-1 Belotti poteva anche calciare e non darla a Zaza, bisogna essere cinici, abbiamo rischiato di prendere il 2-2 poi. Sono contento che si vogliono bene, ma bisogna fare la squadra più logica per la squadra”.



VERDI - “Vedete perché non lo facevo giocare? Anche Maradona e Messi se non stanno bene fisicamente non potrebbero giocare. Simeone è stato fermo tanto, non ha fatto allenamenti con noi, sta cercando la condizione con noi e la trova giocando. Ha fatto una buona gara per le difficoltà della partita. A volte sembra mi diverta a non farli giocare, ma io guardo gli allenamenti e decido in base a quelli”.



DIFESA - “Solo Bremer e Izzo stavano bene, gli unici. Gli altri hanno avuto tutti problemi bene o male. Ora ci rimetteremo a posto e dopo la sosta col mio preparatore ridaremo brillantezza ad alcuni giocatori. Nkoulou già a Parma? Andiamo per gradi, piano piano, vedremo”.